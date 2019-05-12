На Киев надвигается сильная гроза

Новости Украины: 12 мая в Украине ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут дожди.

В Киеве в ближайшие часы и до конца суток 11 мая ожидается гроза, сообщается на официальном сайте Главного управления ГСЧС в г.Киеве со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"1 уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие сутки, 12 мая, над территорией Украины будет господствовать теплая воздушная масса и поле пониженного атмосферного давления.

В Украине в ночь на воскресенье без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 5-11°, днем 18-23°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 11-16.

В Киеве в ночь на воскресенье без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем около 20°.

Как сообщалось, в Сокале молния убила 66-летнего мужчину, его супруга в реанимации.