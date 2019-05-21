На Житомир обрушился мощный ураган

Новости Украины: В Житомире пронесся мощный ураган, который за считанные минуты порвал линии электропередач.

Вечером 20 мая в Житомире пронесся мощный ураган с дождем, который за считанные минуты порвал линии электропередач.

Около 30 минут в городе шел сильный ливень, ветер валил деревья, рвал троллейбусные линии и линии электропередач .

Сейчас спасатели работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия непогоды. Они работали не только в Житомире, а также в пригородных поселках Новогуйвинское и Озерное.

Из-за сильного дождя некоторые улицы были затоплены, а из-за поваленных деревьев временно было ограничено движение транспорта. Сейчас ликвидация последствий непогоды продолжается.

Видео с моментом стихийного бедствия опубликовали очевидцы.

Напомним, в результате осложнения погодных условий произошло срабатывание автоматической системы защиты ЛЭП, обесточены 146 населенных пункта в пяти областях.