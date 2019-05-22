Пастух попал под поезд в Одесской области

Новости Украины: Грузовой поезд в Одесской области смертельно травмировал мужчину, пасшего скот у железнодорожных путей.

Сегодня в Одесской области грузовой поезд смертельно травмировал пастуха, который перебегал железнодорожные пути.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, ДТП произошло около полудня возле села Новоселовка Саратского района.

Поезд следовал по маршруту Белгород-Днестровский-Арциз.

«Совершен наезд на местного жителя, который пас возле железнодорожных путей скот. По предварительным данным, когда состав приближался, 62-летний мужчина, проигнорировав предупредительный сигнал машиниста, вдруг начал перебегать пути. От полученных травм пострадавший скончался на месте», - сообщили в главке.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Саратского отделения полиции, которая устанавливает все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, в мае «Укрзализныця» опубликовала статистику травмирования людей на железной дороге в 2019 году, согласно которой в Украине получили травмы разной степени тяжести 170 человек, среди которых 110 — несовместимые с жизнью.

Напомним, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассматривает возможность ограждения железнодорожной инфраструктуры от мест скопления людей или других объектов для обеспечения большей безопасности движения скоростных поездов.