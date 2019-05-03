На Киевщине парня сбил поезд, на котором ехала его мать

Новости Украины: Школьника в наушниках, который встречал свою мать, сбил поезд на Киевщине.

Молодого парня на Киевщине сбил электропоезд, в котором по несчастному стечению обстоятельств ехала его мать, сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

Отмечается, что 17-летний школьник Клавдиевской средней школы переходил пути в наушниках в неустановленном месте, встречая свою мать, которая должна была приехать именно этим поездом направлением Киев-Малин.

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