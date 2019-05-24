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День в ООС: Боевики обстреляли позиции ВСУ 10 раз, один военнослужащий ранен

День в ООС: Боевики обстреляли позиции ВСУ 10 раз, один военнослужащий ранен
19:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Боевики в пятницу осуществили 10 обстрелов позиций ООС, ранен один украинский военный.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в пятницу 10 раз обстреляли позиции операции объединенных сил, ранения получил один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг 10 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. (…) Вследствие обстрелов один украинский защитник получил ранения", - говорится в сводке ООС на странице в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник семь раз обстрелял позиции объединенных сил: трижды вблизи города Авдеевка и села Гнутово – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды возле населенных пунктов Новотроицкое и Красногоровка - из станковых противотанковых гранатометов; вблизи села Лебединское – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе н.п. Пески – из автоматических станковых гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции объединенных сил трижды: вблизи н.п. Шумы - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; у н.п. Майорск - из ручных противотанковых гранатометов; в районе н.п. Станица Луганская - из стрелкового оружия.

На провокации подразделения объединенных сил дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой, указали в штабе.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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