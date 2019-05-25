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На Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе погиб украинский военный
09:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен.

За минувшие сутки боевики 17 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"24 мая вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, дважды вблизи н.п. Пески - из минометов калибров 120 и 82 мм и автоматических станковых гранатометов, у Красногоровки - из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов, в районе н.п. Верхнеторецкий из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, трижды вблизи Авдеевки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, у н.п. Каменка из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи села Гнутово из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, трижды у н.п. Новотроицкое, Красногоровка и Новоселовки Второй из станковых противотанковых гранатометов, вблизи села Лебединское из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

День в ООС: Боевики обстреляли позиции ВСУ 10 раз, один военнослужащий ранен

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза вблизи н.п. Шумы из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, районе н.п. Золотое-4 из минометов калибра 82 мм, у н.п. Майорск из ручных противотанковых гранатометов, в районе н.п. Станица Луганская из стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 24 мая один боевик уничтожен, еще трое - ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - добавил в пресс-центре штаба.

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Боевики, Минобороны, Военные, Донбасс, ВСУ, ООС.
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