Штормовое предупреждение: синоптики обещают ухудшение погоды

Новости Украины: На Левобережье и местами в западных областях Украины ожидаются дожди, грозы, порывы ветра и шквалы до 15-20 м/с.

Погода в Украине сегодня, 25 мая, ухудшится, местами дожди, грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м / с. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, в течение суток в Киеве и Киевской области грозы, днем шквалы 15-20 м / с (первый уровень опасности, желтый).

В Украине 25 мая грозовые, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м / с. В отдельных районах град, днем в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди.

26 мая на Левобережье, днем и местами в западных областях грозы.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня будут кратковременные дожди с грозами, днем в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди.

Ветер южный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м / с, во время гроз местами порывы и шквалы 15-20 м / с, в отдельных районах град. Температура в западных областях ночью до +12, днем +22; на остальной территории ночью до +17, днем до +25.

Добавим, на Закарпатье в результате подтоплений, которые были вызваны сильными дождями, по состоянию на 24 мая остаются подтопленными 23 жилых дома. Водой разрушено 930 м береговых укреплений. Кроме того, в пгт Воловец в реку Вича упал в реку и исчез 10-летний мальчик. Мальчика до сих пор не найдено.