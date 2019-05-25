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Град, шквалы и ливни: украинцам обещают теплую и “грозовую” неделю

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Град, шквалы и ливни: украинцам обещают теплую и “грозовую” неделю
09:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В выходные, 25-26 мая, синоптики прогнозируют на территории Украины теплую погоду с грозами, но местами град и шквальные порывы ветра.

В Украине в субботу, 25 мая, погоду будет определять теплая, но влажная воздушная масса, атмосферные фронты принесут дожди с грозами, кое-где в сопровождение града и шквального ветра, сообщает Укргидрометцентр.

Прогнозируются кратковременные дожди, грозами, днем в Запорожской, Донецкой и Луганской областях - значительные дожди.

Ветер южный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы и шквалы 15-20 м/с, в отдельных пунктах град.

Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 17-22°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 20-25°.

В Киеве в субботу ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, днем во время грозы шквалы 15-18 м/с. Температура ночью 14-16 °, днем 22-24°.

Прогноз погоды на 25 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 25 мая в городах Украины:

  • Ужгород – дождь, ночью +9...+11, днем +19...+21
  • Львов – дождь, ночью +9...+11, днем +19...+21
  • Ивано-Франковск – дождь, ночью  +9...+11, днем +19...+21
  • Тернополь – дождь, ночью +10...+12, днем +19...+21
  • Черновцы – дождь, ночью +10...+12, днем +19...+21
  • Хмельницкий – дождь, ночью +10...+12, днем +19...+21
  • Луцк – дождь, ночью ночью +9...+11, днем +19...+21
  • Ровно – дождь, ночью  ночью +10...+12, днем +19...+21
  • Житомир – дождь, ночью +13...+15, днем +22...+24
  • Винница – дождь, ночью +13...+15, днем +21...+23
  • Одесса – дождь, ночью +14...+16, днем +24..+26
  • Николаев – дождь, ночью +14...+16, днем +22...+24
  • Херсон – дождь, ночью +14...+16, днем +21...+23
  • Симферополь – дождь, ночью +14...+16, днем +22...+24
  • Кропивницкий – дождь, ночью +14...+16, днем +21...+23
  • Черкассы – дождь, ночью +13...+15, днем +22...+24
  • Чернигов – дождь, ночью +14...+16, днем +22...+24
  • Сумы – дождь и грозы, ночью +14...+16, днем +22...+24
  • Полтава – дождь, ночью +14...+16, днем +22...+24
  • Днепр – дождь, ночью +14...+16, днем +23...+25
  • Запорожье – дождь и грозы, ночью +14...+16, днем +21...+23
  • Донецк – дождь и грозы, ночью +13...+15, днем +22...+24
  • Луганск – дождь и грозы, ночью +14...+16, днем +22...+24
  • Харьков – дождь и грозы, ночью +14...+16, днем +23...+25
  • Киев – дождь и грозы, ночью +14...+16, днем +22...+24

В Украине в воскресенье, 26 мая, прогнозируются кратковременные дожди с грозами, лишь днем на Правобережье без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16° (на западе 7-12°), днем 20-25°.

В Киеве 26 мая ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

По состоянию на 9:00 утра пятницы, 24 мая, температура воды в Черном и Азовском морях была 18-22°, возле Приморского 16°; в Днепре возле г.Киева 19°.

Прогноз погоды на 26 мая, фото: meteo.gov.ua

27 мая по Украине без осадков, лишь днем в западных, северных и центральных областях небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью в западных областях 7-12°, на остальной территории 11-16°; днем 26 мая 20-25°, 27 мая 23-28°. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. В Киеве температура ночью 11-16°; днем 26 мая 20-25°, 27 мая 23-28°.

Прогноз погоды на 27 мая, фото: meteo.gov.ua

На 28-29 мая по Украине преимущественно без осадков, лишь в западных, 29 мая и местами Житомирской и Винницкой областях кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 12-18°; днем 25-31°, в западных, Житомирской и Винницкой областях 21-27°. В Киеве 28-29 мая преимущественно без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.

Прогноз погоды на 28 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 29 мая, фото: meteo.gov.ua

Ориентировочный прогноз на последующие дни такой: 30 мая - 1 июня в западных, большинстве северных и местами в центральных областях кратковременные дожди, грозы, а 2-3 июня в Украине преимущественно без осадков.

Температура ночью 12-18°, днем 25-31°, в южных, центральных и восточных областях местами до 34°, в Житомирской и Винницкой областях 21-27°; в западных областях ночью 9-15°, днем 17-23°.

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Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. 

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

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Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.

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