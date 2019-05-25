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Аэропорт "Борисполь" приостановил вылет самолетов из-за грозы

Аэропорт "Борисполь" приостановил вылет самолетов из-за грозы
17:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Время восстановления работы аэропорта в штатном режиме пока неизвестно.

В международном аэропорту "Борисполь" временно приостановили вылеты самолетов из-за приближающейся грозы. Об этом сообщили представители аэропорта.

"Перроны поставлены в стоп-режим из-за угрозы грозы, точно приостановлены все вылеты авиакомпании "МАУ", но согласно международной инструкции, все остальные авиакомпании сейчас также должны отложить рейсы", - сообщили в "Борисполе".

Отмечается, что время восстановления работы аэропорта пока что неизвестно - это зависит исключительно от погодных условий.

Напомним, сегодня, 25 мая, в Украине объявлено штормовое предупреждение. 

По данным Укргидрометцентра, в течение суток в Киеве и Киевской области грозы, днем шквалы 15-20 м / с (первый уровень опасности, желтый).

В Украине почти 70 населенных пунктов остались без света

В Украине 25 мая грозовые, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м / с. В отдельных районах град, днем в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди.

26 мая на Левобережье, днем и местами в западных областях грозы.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня будут кратковременные дожди с грозами, днем в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди.

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Самолет, МАУ, Укргидрометцентр, Борисполь, Гроза.
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