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День в ООС: Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня

День в ООС: Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня
18:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: На Донбассе с начала суток оккупанты 4 раза нарушили режим тишины, потерь среди украинских бойцов нет.

На Донбассе с начала суток оккупанты 4 раза нарушили режим тишины, потерь среди украинских бойцов нет.

Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в сводке по состоянию на 18.00.

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Все обстрелы оккупанты вели в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В частности, у населенного пункта Опытное боевики оккупационных войск открывали огонь из минометов калибра 82 мм и трижды вблизи села Пески - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные получили очередную партию контрбатарейных радаров

Потерь среди украинских защитников нет.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в пресс-центре.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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