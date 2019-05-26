Скачать
Воскресенье, 26.05.2019
В России не собираются освобождать украинских моряков
В России не собираются освобождать украинских моряков
Итоги 25 мая: Трибунал по морякам, открытие "моста Кличко" и Каннский кинофестиваль
Итоги 25 мая: Трибунал по морякам и открытие "моста Кличко"
Хэйни эффектно нокаутировал Морана (Видео)
Хэйни эффектно нокаутировал Морана (Видео)
Приметы и обряды на 26 мая - День Лукерьи Комарницы
Приметы и обряды на 26 мая - День Лукерьи Комарницы

В Киеве произошел пожар на волейбольном поле

Смотрите фото (5)
В Киеве произошел пожар на волейбольном поле
09:33 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины: В воскресенье, 26 мая, в парке Муромец загорелись трибуны и подсобные помещения волейбольного поля.

Утром в воскресенье в Киеве в парке Муромец, который находится в Деснянском районе, загорелись трибуны и подсобные помещения волейбольного поля. Об этом сообщает Информатор 26 мая.

По словам очевидцев, огонь распространился по всем строениям очень быстро. Жар был такой сильный, что все попытки бороться с огнем до приезда спасателей оказались тщетными.

"Вызов на линию экстренных служб поступил около 4:20 утра... У прибывших на место происшествия спасателей ГСЧС ушло около 40 минут на полную ликвидацию пожара. Представители компании, которой принадлежит волейбольное поле, сказали, что они не исключают возможность поджога, однако следует дождаться результатов экспертизы", – говорится в сообщении.

Два человека пострадали во время пожара на заправке в Житомире

В результате инцидента большая часть трибун и подсобок полностью сгорели. Детали и причины возникновения пожара установит следствие. 

Напомним, из-за попадания молнии загорелась крыша дома культуры в Житомирской области.

А в Голосеевском районе Киева ночью с 20 на 21 мая подожгли автомобили.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Киев, Пожар, ГСЧС, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 мая 2019: все знаки Зодиака
02 Захват в Керченском проливе: суд разрешил задержать четырех генералов РФ
03 Постпред Украины призвал власти РФ выполнить решение Трибунала ООН
04 Паводок на Закарпатье: Названа предварительная сумма убытков
05 Зеленский поучаствовал в открытии летнего лагеря Международной антинаркотической ассоциации
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Ливии из плена освободили двух журналистов
В Ливии из плена освободили двух журналистов
В Литве состоится второй тур президентских выборов
В Литве состоится второй тур президентских выборов
Солнце и грозы разделят страну: синоптики рассказали, где пройдут дожди
Прогноз погоды: солнце и грозы разделят страну
Рецепт дня: оякодон (японский омлет с рисом и курицей)
Рецепт дня: оякодон (японский омлет с рисом и курицей)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь