В Ровенской области полиция поймала чиновника на взятке в 400 тысяч гривен

Новости Украины: В Ровенской области полиция задержала начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции по подозрению в получении взятки в размере 400 тысяч гривен

Национальная полиция Украины сообщила, что в Ровенской области сотрудники полиции разоблачили на взятке чиновника Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Согласно информации правоохранителей, начальник управления ГАСК требовал 400 тысяч гривен взятки за то, что он не будет вмешиваться в хозяйственную деятельность застройщика, а именно не создавать искусственных препятствий и не проводить проверки на объекте строительства.

Отмечается, что для того, чтобы скрыть противоправную деятельность, средства должны были перечислить на указанный начальником управления ГАСК счет частного предприятия. Сообщается, что неправомерную выгоду чиновник получал несколько раз.

Накануне, 25 мая, сотрудники полиции задержали чиновника. В пресс-службе полиции Украины отметили, что во время вручения подозрения о совершении чиновником уголовного преступления, он начал сопротивляться. его задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении ч. 3 ст. 368 УК Украины. На сегодняшний день, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.