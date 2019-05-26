В Харькове на лесопилке произошел масштабный пожар

Новости Украины: В Харькове локализован масштабный пожар на территории ангара пилорамы, пострадавших нет.

Масштабный пожар древесины возник в Харькове утром на территории металлического ангара пилорамы на Индустриальном проспекте, в настоящее время он локализован, жертв пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области, сообщение о пожаре поступило спасателям в 8:24. На тушение пожара были направлены два отделения на автоцистернах.

"На момент их прибытия было установлено, что горит металлический ангар пилорамы, отходы древесины и брикеты на площади около 1000 кв м. Сложность пожара был повышен до №2. После этого дополнительно на обуздание пожара были направлены 4 отделения пожарных на автоцистернах и автолестница общим количеством 35 человек", - говорится в сообщении.

В 9:13 пожар был локализован. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, утром в воскресенье в Киеве в парке Муромец пожар уничтожил трибуны и подсобные помещения волейбольного поля.