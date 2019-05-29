Зима в Калуше: в Ивано-Франковской области город засыпало градом

Новости Украины: В Калуше Ивано-Франковской области выпал град размером с перепелиное яйцо.

В Калуше Ивано-Франковской области дворы засыпало градом, местные жители делились фотографиями в соцсетях, передают местные СМИ.

По словам очевидцев, град посбивал с деревьев и кустов все листья. Так, жительница Хотиня Леся Мартыненко отмечает, что спасать овощи и цветы уже нет смысла. Порывами ветра здесь повалены деревья, а у некоторых домов даже срывало крыши.

Также из-за сильного ливня подтоплены местные дороги, приусадебные участки и домохозяйства.

Напомним, 29 мая в западную часть Украины атмосферный фронт принесет дожди, местами значительные, которые будут сопровождаться грозами, местами с градом и шквалистым ветром; на остальной территории в зоне повышенного давления будет сухо и тепло, а на юго-востоке страны даже жарко.

В западных и Житомирской областях - грозовые дожди, местами значительные дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью 12-15°, днем 17-22°. На остальной территории - без осадков; ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°, в южных и восточных областях местами 30-32°. В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.