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Прокуратура назвала несколько версий крушения Ми-8 с военными

Прокуратура назвала несколько версий крушения Ми-8 с военными
15:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГБР

Новости Украины: Следователи рассматривают несколько версий крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области.

Военная прокуратура назвала версии катастрофы вертолета Ми-8 в Ривненской области.

На брифинге во Львове начальник управления военной прокуратуры Западного региона Украины Юрий Табака сказал: "Следствием рассматривается несколько версий, в том числе и техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все эти версии отрабатываются в ходе досудебного расследования".

По словам прокурора, все версии будет отрабатывать следствие, и каждой версии будет дана правовая оценка.

ГБР начало расследование причин катастрофы в Ровненской области

Как сообщалось, 29 мая во время учебно-тренировочного полета у села Сестрятин Радивиловского района Ривненской области разбился вертолет Ми-8. В результате авиакатастрофы погибли четверо военнослужащих из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ (Броды Львовской области).

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование обстоятельств катастрофы.

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Жертвы, ВСУ, Полигон, ГБР, Ми-8, Военный вертолет, Ровенская области, Крушение вертолет, Ровенсая область.
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