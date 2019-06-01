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Двое чиновников Укрзализныци попались на взятке в 270 тыс. грн

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Двое чиновников Укрзализныци попались на взятке в 270 тыс. грн
13:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kyiv.gp.gov.ua

Новости Украины: Двое чиновников "Укрзализныци" требовали от предпринимателя 270 тыс. грн за заключение договора хранения имущества.

В Киеве сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины задержали на взятке начальника отдела и заместителя руководителя одного из филиалов ПАО "Укрзализныця"

Как сообщает в субботу пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы и при содействии департамента безопасности "Укрзализныци" установили, что чиновники требовали 270 тыс. грн от представителя коммерческой структуры.

"За указанную сумму неправомерной выгоды злоумышленники обещали заключить с предпринимателем договор ответственного хранения имущества", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали обоих чиновников на рабочем месте после получения всей суммы взятки.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды), решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Укрзализныця, Взятка, Коррупция, Правоохранители.
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