В Киеве сегодня возможны изменения в работе метро

Новости Украины: В Киеве в субботу вечером возможны ограничения на вход на станциях метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

В Киеве в субботу, 1 июня, возможны некоторые изменения в работе метрополитена в связи с проведением концерта исполнителя Monatik на НСК "Олимпийский".

Как сообщает КП "Киевский метрополитен" на странице в соцсети Фейсбук в субботу, после окончания концерта, с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Приносим извинения за временные неудобства", - сказано в сообщении.

Напомним, 1-2 июня в связи с мерами ко Дню защиты детей перекроют движение транспорта на Крещатике.

Как сообщалось, в Киеве до 5 июня будет частично ограничено движение транспорта на Северном мосту через р. Днепр.