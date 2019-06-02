В Донецкой области женщина продавала боевые гранаты

Новости Украины: В Донецкой области ликвидирована продажа боевых гранат.

На Донетчине правоохранители ликвидировали канал сбыта боеприпасов - жительница района продавала боевые гранаты.

Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

"Жительница района предлагает закупить у нее боевые гранаты", - такую информацию получили сотрудники Лиманского отдела полиции во время работы с местным населением. Понимая опасность такой "предпринимательской деятельности", правоохранители тщательно проверили сообщение и разработали оперативные меры по скорейшему документированию факта", - говорится в сообщении.

Во время оперативной закупки полицейские разоблачили 49-летнюю злоумышленницу: две гранаты Ф-1 женщина оценила в 300 гривен за каждую. Получив необходимые доказательства, правоохранители задержали фигурантку в порядке статьи 208 УПК Украины.

Во время санкционированного обыска по месту его проживания полицейские изъяли еще две гранаты РГД-5. По факту возбуждено сразу 3 уголовных производства по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как сообщил руководитель лиманской полиции Евгений Ващелин, эта история началась еще в 2014 году: тогда сожитель задержанной собрал боеприпасы в местах проведения боевых действий и принес их домой. Впоследствии мужчина скончался, а женщина решила избавиться от четырех гранат, продав их. Наказанием за это может стать лишение свободы сроком до 7 лет.