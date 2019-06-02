В Днепре горел завод по производству туалетной бумаги

Новости Украины: В воскресенье, 2 июня, в Днепре произошел пожар на заводе по изготовлению туалетной бумаги и салфеток.

На улице Строителей в Днепре горит предприятие по производству туалетной бумаги и салфеток.

Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, информация о пожаре поступила спасателям 2 мая в 06:45. Прибыв на место огнеборцы установили, что пожар возник на 3 этаже 3-х этажного здания на площади около 500 квадратных метров. Горит сырье – рулоны с бумагой.

К ликвидации пожара привлечено 35 человек личного состава и 9 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Ранее сообщалось, что на судостроительном предприятии “Кузница на Рыбацкой”, которое выполняет оборонные заказы, произошел пожар.

Ранее сообщалось, что на судостроительном предприятии “Кузница на Рыбацкой”, которое выполняет оборонные заказы, произошел пожар.

Напомним, из-за попадания молнии загорелась крыша дома культуры в Житомирской области.