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Причастные к гибели ребенка полицейские из уволены со службы

Причастные к гибели ребенка полицейские из уволены со службы
00:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Их увольнение произошло в порядке, предусмотренном пунктом 6 части 1 статьи 77 Закона Украины "О Национальной полиции" -

Причастные к гибели пятилетнего мальчика руководители Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевской области уволены из полицейских рядов, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Согласно приказу по Главному управлению Национальной полиции в Киевской области от 3-го июня 2019 года двух работников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции уволили из рядов полиции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "их увольнение произошло в порядке, предусмотренном пунктом 6 части 1 статьи 77 Закона Украины "О Национальной полиции" - в связи с реализацией дисциплинарного взыскания в виде увольнения со службы, наложенного в соответствии с Дисциплинарным уставом Национальной полиции Украины.

Также в полиции отметили, что взыскание предусмотрено п.7 ч.3 ст.13 Дисциплинарного устава Нацполиции, утвержденного законом "О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины".

Ранее в министерстве внутренних дел Украины заявляли о пересмотре целесообразности пребывания на должностях полицейских, не прошедших аттестацию и восстановившихся на службе по решению суда.

Как сообщалось, 31 мая в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и перелом височной кости. Травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже правоохранители заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких ранений ребенку двух полицейских. Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в мальчика, находившегося на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик скончался в киевской больнице.

Действия двух сотрудников патрульной полиции позднее квалифицировали по п.2, п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование проводит ГБР.

4 июня Голосеевский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика в г.Переяслав-Хмельницком Киевской области.

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Полиция, Служба, Переяслав-Хмельницкий, Смерть ребенка.
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