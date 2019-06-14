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Харьковская полиция проводит обыски активистов из-за сноса бюста Жукова (Видео)

Харьковская полиция проводит обыски активистов из-за сноса бюста Жукова (Видео)
06:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: mediaport.ua

Новости Украины: Правоохранители проводят обыски в квартирах активистов из-за сноса памятника Жукову.

Полиция проводит обыски у двух харьковских активистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook активиста Валентина Быстриченко.

Он обнародовал несколько видео-трансляций из квартир двух людей, Вячеслава Дуди и Максима Зинченко, на которых видно полицейских. По словам Быстриченко, визиты правоохранителей касаются сноса памятника маршалу Жукову в Харькове.

"Сегодня у нас какие-то системные и массовые обыски у проукраинских активистов в городе Харькове. Первым был Дуда Вячеслав, вторым - Зинченко Максим. Их, значит, обыскивают по поводу сноса памятника Жуукову. И мы пытаемся понять, почему это происходит" , - заявил Быстриченко.

На предыдущей трансляции Быстриченко отметил, что Дуде стало плохо, ему вызвали "скорую".

Один из представителей правоохранительных органов, представившийся следователем, но не назвавший своей фамилии, сказал Быстриченко во время прямой трансляции, что цель визита полицейских - обыски в связи со свержением памятника.

При этом, по словам активиста, один из людей - Максим Зинченко - не присутствовал на месте событий в день, когда снесли памятник Жукову.

Напомним, следователи харьковской полиции открыли два уголовных производства по факту событий в Немышлянском районе, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник Жукову и распылила слезоточивый газ в толпу.

В полицию информация о повреждении памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко поступила 2 июня в 13:40.

"В настоящее время следователями Немышлянского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Также, во время мероприятий группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу. В настоящее время работники полиции выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений.

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Харьков, Полиция, Активист, Бюст, Маршал Жуков.
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