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В Харькове полиция проверяет информацию о незаконной выгрузке отходов

В Харькове полиция проверяет информацию о незаконной выгрузке отходов
05:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: hk.npu.gov.ua

Новости Украины: В Харькове полицейские проверяют сообщение о незаконной выгрузке промотходов на свалке.

Полиция проверяет информацию о том, что на свалке в пгт Новая Водолага (Харьковская обл) неизвестные выгружают отходы газодобывающей промышленности.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, о происшествии в Нововодолажский ОП сообщил 23-летний местный житель.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Нововодолажского отдела полиции. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

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Харьков, Полиция, Отходы, Новая Водолага.
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