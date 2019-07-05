В Черновицком пограничном отряде новый руководитель

Новости Украины: Пост руководителя Черновицкого пограничного отряда занял Сергей Марцинкевич.

В Черновицком пограничном отряде сегодня представили нового руководителя. Им стал Сергей Марцинкевич, который до этого занимал должность в подразделениях Донецко-Луганского регионального управления.

Об этом на официальной странице в Facebook сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

"Вчера, 3 июля, в управлении Черновицкого пограничного отряда директор Департамента личного состава Администрации Госпогранслужбы Украины представил нового руководителя Черновицкого пограничного отряда. Согласно приказу председателя Государственной пограничной службы, им стал - Сергей Марцинкевич. До этого времени полковник Марцинкевич Сергей Васильевич занимал должность в оперативно-розыскных подразделениях Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.

На военной службе Сергей Марцинкевич находится с 1998 года. В течение 2014 года по настоящее время выполнял задание в зоне проведения АТО/ООС.

До этого времени начальником Черновицкого пограничного отряда был полковник Олег Вовк, занимавший эту должность с марта 2017 года.