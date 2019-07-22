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КПВВ "Майорское" 22 июля работать не будет

КПВВ "Майорское" 22 июля работать не будет
09:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Пункт пропуска "Майорское" сегодня не будет работать из-за угрозы взрывов.

Контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" из-за опасности взрывов в понедельник, 22 июля, работать не будет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В связи с сохранением взрывоопасной ситуации возле КПВВ "Майорское" 22 июля дорожный коридор "Горловка — Бахмут" функционировать не будет. Пропуск лиц и транспорта в этом контрольном пункте не будет осуществляться", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок через линию разграничения и выбирать другие контрольные пункты въезда-выезда.

Как сообщалось ранее, 21 июля в 06:45 в службу Национальной полиции поступило анонимное сообщение о минировании КПВВ "Майорское". Затем появилось сообщение, что в КПВВ "Майорское" не нашли взрывоопасных предметов, пропуск людей был восстановлен.

Позже Госпогранслужба проинформировала, что около 12:10 группой разминирования ГСЧС за 150 метров от контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" была выявлена неразорвавшаяся 120-мм артиллерийская мина. Пропуск людей был приостановлен.

По состоянию на 15:00 пиротехники обнаружили еще и артиллерийский снаряд 23 мм и фрагмент минометной мины, а на 16:15 найден еще один артиллерийский снаряд 30 мм.

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По состоянию на 17 часов в ходе обследования территории КПВВ "Майорское" пиротехники ГСЧС в общем обнаружили 12 взрывоопасных предметов: 1 минометную мину 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм, 4 артиллерийских снаряда 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины.

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ГСЧС, Нацполиция, КПВВ "Майорское", ООС.
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