Режим "тишины" в зоне ООС за текущие сутки не нарушался

Новости Украины: Пресс-центр штаба ООС сообщил об отсутствии обстрелов со стороны боевиков на Донбассе с начала текущих суток.

Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки не нарушали режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано", – говорится в сводке на странице ООС в Фейсбуке в субботу утром.

"С начала текущих суток Вооруженные силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия… В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", – добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили обстрел позиций ООС: неподалеку Крымского - из автоматического гранатомета.