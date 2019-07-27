Боевики нарушили "режим тишины" в ООС

Новости Украины: В результате нарушения боевиками перемирия на Донбассе ранен военный.

Сегодня, 27 июля, боевики на Донбассе нарушили "хлебное перемирие" и обстреляли украинские позиции.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, оккупанты осуществили обстрел из автоматического гранатомета по позициям вблизи Крымского.

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. "Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - отметили в штабе.

Также сообщается, что в течение минувших суток, 26 июля, формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались устойчивого режима прекращения огня.

Как сообщалось ранее, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.