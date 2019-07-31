Зеленский поехал с рабочей поездкой в Черкасскую область

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский отбыл в среду с рабочей поездкой в Черкасскую область, где намерен ознакомиться с ходом ремонта местного аэропорта, а также осмотреть участок дороги Р-10, которая находится в неудовлетворительном состоянии.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства, Зеленский в сраду также встретится с представителями общественности и власти Черкасской области, а также представит нового главу Черкасской областной государственной администрации.

Как сообщалось, 24 июня Зеленский освободил Александра Вельбовца с должности главы Черкасской областной государственной администрации и назначил временно исполняющим обязанности его заместителя Игоря Тимошенко. 26 июня Кабинет министров поддержал назначение 8 глав областных государственных администраций, чьи кандидатуры предложил Зеленский, в том числе Игоря Шевченко на пост главы Черкасской обладминистрации.

Шевченко 46 лет, он окончил Национальный университет "Одесская юридическая академия", специальность "Правоведение". Долгое время работал частным предпринимателем в сфере грузовых перевозок.