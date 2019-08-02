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Фигурантам алуштинского дела "Хизб ут-Тахрир" продлили срок на 3 месяца

Фигурантам алуштинского дела "Хизб ут-Тахрир" продлили срок на 3 месяца
08:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Оккупанты дали еще три месяца ареста фигурантам по делу "Хизб ут-Тахрир".

Четырем крымским татарам, арестованным 10 июня, "суд" в оккупированном Крыму продлил арест до 5 ноября.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

“Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 1 августа продлил срок содержания под стражей фигурантам алуштинского дела “Хизб ут-Тахрир”, задержанным 10 июня”, - говорится в сообщении.

Руслан Месутов, Руслан Нагаев, Эльдар Кантимиров и Ленур Халилов останутся под стражей до 5 ноября.

Отмечается, что адвокаты и обвиняемые считают неправомерной меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, 10 июня в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах временно оккупированного Россией Крыма произошли массовые незаконные обыски домов и задержания крымских татар.

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Вследствие таких действий восемь крымских татар - Руслан Нагаев, Эльдар Кантимиров, Руслан Месутов, Ленур Халилов, Риза Омеров, Энвер Омеров, Айдер Джеппаров и Эскендер Сулейманов были задержаны оккупационными властями по сфабрикованному делу “Хизб-ут-Тахрир”.

МИД Украины призвало мировое сообщество усилить давление на Российскую Федерацию в связи с массовыми незаконными обысками жилищ и арестами крымских татар.

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Крым, Арест, Хизб-ут-Тахрир, Крымские татары.
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