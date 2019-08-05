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В Донецкой области горняки требуют выплатить им зарплату

В Донецкой области горняки требуют выплатить им зарплату
14:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Около 100 горняков прошли 16 км, под стены объединения «Селидовуголь», с требованием погасить задолженность по зарплате.

На Донетчине около 100 работников шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь» идут из города Горняк в здание объединения «Селидовуголь» (около 16 км).

Об этом 5 августа сообщил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Сегодня около ста работников шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь» идут пешим ходом из города Горняк в здание объединения «Селидовуголь», которое находится в городе Селидово. Требования горняков остаются неизменными - погасить задолженность по заработной плате», - отметил Волынец.

Ранее он сообщал, что задолженность по заработной плате шахтерам в Украине составляет более 1 млрд грн, блокируется работа нескольких шахт, горняки настроены на протестные акции. В связи с критической ситуацией, сложившейся в угольной отрасли, 23 июля в Министерстве энергетики и угольной промышленности состоялось совещание с участием руководителей государственных угольных предприятий и представителей профсоюзов, на котором было принято обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Владимиру Гройсману и Верховной Раде Украины по ситуации в угольной отрасли, но ответ не получен до сих пор.

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На совещании также было решено, что в случае невыполнения требований, «празднование» Дня шахтера состоится под стенами профильного министерства и офисов Президента и Кабинета министров с касками в руках.

2 августа на Донетчине горняки шахт «1/3 Новогродовская» и «Кураховская» ГП «Селидовуголь» отказались спускаться в шахту, требуя выплаты заработной платы.

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Донецк, Страйк, Горняки, Владимир Зеленский, Владимир Гройсман.
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