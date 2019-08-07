Бессмертный: Гибель солдат ВСУ может обострить конфликт

Новости Украины: Из слов Бессмертного, представители Донбасса не способны контролировать свои вооруженные подразделения.

По словам Бессмертного, представители боевиков на оккупированных территориях Донбасса не в состоянии контролировать действия своих подразделений и диверсионно-разведывательных групп.

Гибель четверых украинских военных в результате обстрела боевиками гибридной армии России 6 августа в районе Павлополя может привести к сложнейшему обострению по всей линии разграничения в районе боевых действий на Донбассе. Об этом сказал представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске Роман Бессмертный в эфире телеканала UATV Russian, передает Liga.net. Он сказал, что обстрел произошел в 10:22 - в светлое время суток и, если не уничтожены камеры ОБСЕ, то можно будет увидеть, что именно произошло, и получить доказательства.

Систематические нарушения бессрочного перемирия, которые привели к гибели украинских военнослужащих, ставят под сомнение перспективность дальнейшего поддержания так называемого "бессрочного прекращения огня", сказал Бессмертный.

По словам Бессмертного, представители незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях Донбасса не в состоянии контролировать действия своих подразделений и диверсионно-разведывательных групп. Он добавил, что сегодня во время встречи с людьми, принимающими решения, рекомендовал им приостановить процесс разминирования в Станице Луганской, поскольку никто не может гарантировать безопасность занимающихся этим людей.

Сегодня, 6 августа, представитель Минобороны проинформировал, что с начала суток на Донбассе в результате обстрелов оккупантов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины. В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлено так называемое "хлебное перемирие".