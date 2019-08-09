Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Новости Украины:Оккупанты 9 раз за сутки нарушили "режим тишины" на Донбассе.

За сутки 8 августа оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. В частности, позиции украинских войск обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» зафиксировали 8 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Богдановки, Водяного, Новотроицкого, Верхньоторецького, Широкиного, Новогригорьевка и Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» — один обстрел неподалеку Новолуганского.

Среди украинских военных никто не пострадал.