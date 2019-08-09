Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

За сутки 8 августа оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. В частности, позиции украинских войск обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» зафиксировали 8 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Богдановки, Водяного, Новотроицкого, Верхньоторецького, Широкиного, Новогригорьевка и Лебединского.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» — один обстрел неподалеку Новолуганского.
Среди украинских военных никто не пострадал.