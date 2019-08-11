В оккупированном Донецке произошло загрязнение реки Кальмиус: берег усеян мертвой рыбой

Новости Украины:В оккупированном Донецке произошло загрязнение водохранилища, гибнет рыба.

Жители оккупированного Донецка массово жалуются в соцсетях на гибель рыбы в реке Кальмиус.

Как сообщают "Новости Донбасса", в так называемом "минздраве" уверяют, что загрязнение - органическое.

Так, по результатам санитарно-химических и микробиологических исследований от 8-9 августа 2019 года установлен факт несоответствия воды Нижне-Кальмиусского водохранилища по следующим показателям: запах в 3 раза, биологическое потребление кислорода в 1,5 раза, взвешенные вещества в 2 раза, нефтепродукты в 2,5 раза, фенолы в 3 раза, марганец в 5 раз, индекс ЛКП (лактозоположительная кишечная палочка) составляет 7 000 000 в 1 куб. дм (при норме не более 5000).

Причины пока неизвестны. Следующий отбор проб воды водоема запланирован на 12 августа.