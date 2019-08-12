На Виннитчине зафиксированная массовая госпитализация

В Ямпольском районе Винницкой области в районную больницу с острым гастроэнтероколитом попали 8 взрослых и 3 детей, которые употребляли пищу на территории Крестовоздвиженского Храма в с. Довжок.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"11 августа в ГСЧС поступила информация, что в течение 10-11 августа в Ямпольскую ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 11 человек (из них 3 ребенка), которые 9 августа употребляли еду на территории Крестовоздвиженского Храма в с. Довжок Ямпольского района (всего находилось 70 человек)", - говорится в сообщении.
Проводится комплекс противоэпидемических мер.