На Виннитчине зафиксированная массовая госпитализация

Новости Украины:В Винницкой области с острым гастроэнтероколитом госпитализировали 11 человек.

В Ямпольском районе Винницкой области в районную больницу с острым гастроэнтероколитом попали 8 взрослых и 3 детей, которые употребляли пищу на территории Крестовоздвиженского Храма в с. Довжок.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"11 августа в ГСЧС поступила информация, что в течение 10-11 августа в Ямпольскую ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 11 человек (из них 3 ребенка), которые 9 августа употребляли еду на территории Крестовоздвиженского Храма в с. Довжок Ямпольского района (всего находилось 70 человек)", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических мер.