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Среди погибших в "Токио Стар" есть ребенок и гражданка Австралии

Среди погибших в "Токио Стар" есть ребенок и гражданка Австралии
12:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Правоохранители опознали пять погибших из девяти в пожаре.

Среди погибших в результате пожара в одесской гостинице "Токио Стар" есть ребенок и гражданка Австралии, сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

"В Одессе произошла страшная трагедия, ЧП: пожар в гостинице "Токио Стар", который унес жизни девяти человек, в том числе ребенка. Определяют еще… пока мы не можем говорить о категориях, потому что идентифицировано сейчас пять человек, в том числе гражданка Австралии (среди погибших – ред.)", - сказал Труханов, на аппаратном совещании в мэрии в понедельник утром.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли девять человек (восемь человек погибли на месте, еще один – в машине "скорой помощи"), 10 человек пострадали.

Среди пострадавших – двое иностранцев и ребенок.

Пожар в "Токио Стар" не был устроен для сокрытия убийства - правоохранители

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать масштабные проверки мест отдыха граждан, прежде всего гостиниц и санаториев.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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Одесса, Пожар, Полиция, ЧП, ГСЧС.
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