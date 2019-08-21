Гостиницу "Президент-Отель" будет приватизировано

Новости Украины:Суд Киева разблокировал процесс приватизации «Президент-Отеля».

Хозяйственный суд Киева разблокировал процесс приватизации "Президент-Отеля", который находится в Печерском районе столицы.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Фонда госимущества (ФГИ) Виталий Трубаров.

"Суд отменил обеспечения иску ЧАО "Президент-Отель", которое запрещало Фонду проводить действия по подготовке к приватизации, а сам иск о расторжении договора с инвестиционным советником "Конкорд Консалтинг" суд оставил без рассмотрения", — говорится в сообщении.

У Зеленского рассказали об условиях приватизации госбанков.

По словам чиновника, ФГИ и компания "Конкорд Консалтинг" продолжают подготовку к продаже ЧАО "Президент-Отель".

В ноябре 2015 года ФГИ утвердил экспертную оценку выставляемого на приватизацию 100% госпакета акций "Президент-Отеля" стоимостью 330,1 млн грн. В мае 2016 года приватизация гостиницы была перенесена в связи с тем, что срок действия оценки его имущества завершился. Спустя два месяца, в июле того же года, был проведен конкурс по отбору оценщика имущества "Президент-Отеля" для последующей его приватизации. В итоге, в июне 2017 года, стоимость пакета акций оценили в 323,1 млн грн, а в июле этого же года Заводской районный суд Николаева наложил арест на акции гостиницы и запретил его продажу.