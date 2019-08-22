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Мужчина, раненый при нападении на адвоката в Кропивницком, скончался в больнице

Мужчина, раненый при нападении на адвоката в Кропивницком, скончался в больнице
17:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Председатель высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Сергей Вилков сообщил о смерти мужчины и заявил, что тот не был адвокатом.

Раненный во время убийства адвоката Александра Иванова в Кропивницком мужчина скончался в больнице, сообщил председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Сергей Вилков.

"Он (Иванов – ред) общался с другим человеком, мы выясняем сейчас, с кем… И фактически этот другой человек был тоже ранен и насколько нам известно, в больнице другой мужчина умер", - сказал Вилков в эфире телеканала "112.Украина" в четверг днем.

При этом он подчеркнул, что скончавшийся в больнице мужчина – "не адвокат 100%".

Говоря об убитом Иванове, председатель ВКДК рассказал, что он был "старше пятидесяти" лет, свидетельство на право заниматься адвокатской деятельностью получил в 2011 году.

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При этом Вилков уточнил, что убийство произошло в кафе, где встречались оба ныне скончавшихся вследствие расстрела, а не возле СИЗО №6, как об этом сообщалось ранее.

Ранее в четверг в пресс-службе Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщили, что ориентировочно в 11:45 четверга в Кропивницком возле СИЗО расстреляли из автоматического оружия адвоката Александра Иванова.

"Убийство произошло по ул.Куропятникова у СИЗО №6. Неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте. Местные СМИ сообщают о еще одном пострадавшем", - говорится в обнародованном сообщении НААУ.

Позже в областном главке полиции подтвердили информацию о наличии второго раненного, который был доставлен в больницу.

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В ведомстве проинформировали, что предварительная квалификация события - ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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Адвокат, СИЗО, Нападение, Стрельба, Кропивницкий.
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