СБУ планирует провести антитеррористические учения

Новости Украины:На Херсонщине в Голопристанском районе с 27 по 29 августа проведут плановые антитеррористические учения.

Об этом сообщили в пресс-службе УСБУ в Херсонской области.

«27-29 августа под эгидой Координационной группы Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Херсонской области на территории региона состоятся плановые антитеррористические учения. В связи с этим в Голопристанском районе будет изменен уровень террористической угрозы с «желтого» на «красный», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что на период проведения учений на отдельных территориях региона возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения автотранспорта и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др.

«Служба безопасности Украины просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей», - говорится в сообщении.