День в ООС: режим "тишины" не нарушался

Новости Украины:С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны боевиков не зафиксировано.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны боевиков не зафиксировано.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил в Facebook.

”На протяжении текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано”, - говорится в сообщении.

За минувшие сутки, 22 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.