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На Одещине будут повторно судить жестоких некрофилов

На Одещине будут повторно судить жестоких некрофилов
21:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Прокуратура Одесской области намерена обжаловать приговор по делу некрофилов, убивших женщину и насиловавших тело.

Прокуратура Одесской области намерена обжаловать "мягкий" приговор по делу некрофилов, которым в августе вынесен приговор за убийство женщины и многократное изнасилование тела.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, ведомство обжалует приговор, вынесенный Овидиопольским районным судом за преступление, совершенное на пляже в Овидиопольском районе - убийство и надругательство над телом 22-летней женщины.

"Органами прокуратуры двое мужчин обвинялись в суде в умышленном убийстве девушки по сговору и неоднократном надругательстве над ее телом (п. 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 297 УК Украины)", - сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре пояснили, что один из фигурантов вышел на свободу в связи со слишком "мягким" приговором. В частности, суд признал его виновным только в надругательстве над телом и приговорил всего к 6 годам и 2 месяцам лишения свободы. При этом суд постановил считать срок отбывания наказания с даты пребывания в СИЗО, и фигурант вышел на свободу в соответствии с "законом Савченко".

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Как отмечается, прокуратура не согласна с такой позиции суда и готовит апелляцию – в частности, будет требовать осуждения обоих участников преступления за совершение умышленного убийства по предварительному сговору с последующим глумлением над телом.

В ведомстве подчеркнули, что максимальное наказание за умышленное убийство - пожизненное заключение.

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Прокуратура, Одесская область, Нацполиция.
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