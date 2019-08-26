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На Ривненщине злоумышленник поджег грузовик предпринимателя и бросил гранату в его кафе

На Ривненщине злоумышленник поджег грузовик предпринимателя и бросил гранату в его кафе
18:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:На Ривненщине из-за конфликта с предпринимателем злоумышленник поджег грузовик и бросил гранату в его кафе-магазин.

В Ривненской области из-за конфликта с предпринимателем злоумышленник поджег его грузовик и бросил гранату в его кафе-магазин.

Как сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, инцидент произошел сегодня утром в селе Новая Любомирка Ривненского района.

Установлено, что злоумышленник бросил зажигательную смесь на тент грузового автомобиля, в результате чего тот загорелся. Сосед владельца автомобиля из окна своего дома увидел огонь, и с водой выбежал в улицу. Когда же подбежал к горящему автомобилю, заметил мужчину за забором, который еще и бросил гранату в помещение кафе-магазина на первом этаже дома.

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В результате взрыва торговое заведение получило немалые повреждения и разрушения.

"Владелец кафе, автомобиля и части дома сообщил правоохранителям, что имел словесный конфликт со знакомым. Полицейские установили личность злоумышленника и разыскали его по месту жительства. На причастность 38-летнего жителя Ривне к преступлению указывают доказательства, которые полицейские изъяли с места происшествия. Кроме того, сосед потерпевшего тоже подтвердил, что именно его видел вблизи домохозяйства", - отметили в полиции.

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Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Следователи подготовили ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

По информации полиции, злоумышленник уже попадал в поле зрения правоохранителей за нанесение телесных повреждений.

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Ровенская область, Граната, Нацполиция, Новая Любомирка.
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