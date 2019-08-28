Судьба улицы Жукова в Харькове: суд дал заявление

Новости Украины:Суд отказался слушать дело по переименованию улицы Жукова в Харькове.

Харьковский окружной административный суд отказался слушать дело о переименовании проспекта Жукова, мотивируя отсутствием общественного интереса к этому делу.

Об этом написала в Facebook руководитель Северо-Восточного отдела Института национальной памяти Мария Тахтаулова.

"Судья Титов отказал в ходатайстве Игорю Черняку и Дмитрию Булаху относительно слушаний дела о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова по правилам общего производства", - пишет Тахтаулова.

По ее словам, это означает, что никаких слушаний не будет.

"Судья просто вынесет решение на основании исков и письменных объяснений сторон. То есть, не будет возможности присутствовать ни истцам, ни общественности, ни юристам горсовета", - объясняет Тахтаулова.

По ее словам, суд "не увидел в этом деле общественного интереса".

Как известно, 16 июля Харьковский окружной административный суд принял к рассмотрению иски о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова и открыл производство по двум административным делам.

По разъяснению Украинского института национальной памяти, не существует механизма “возврата” старого названия улицы, а назвать ее так заново запрещено Законом “О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий”.

Ранее Институт выступил с требованием к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу не подписывать решение горсовета о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова.

19 июня городской совет Харькова переименовал проспект Петра Григоренко в проспект маршала Жукова. За переименование проголосовали 59 депутатов.