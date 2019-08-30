Сутки в ООС: 17 обстрелов, оккупанты применили БМП

За прошедшие сутки, 29 августа, российско-оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.
Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новогнатовка, Гнутово, Лебединское, Талаковка, Павлополь, Южное, Зайцево, Луганское и Новолуганское. Потерь среди украинских военных нет.
С начала текущих суток оккуупанты осуществили один обстрел вблизи Водяного.