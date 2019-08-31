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ДТП на Днепропетровщине: фура не разминулась с маршруткой

ДТП на Днепропетровщине: фура не разминулась с маршруткой
15:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dsns.gov.ua

Новости Украины:В результате аварии пострадали 13 человек, их доставили в городскую больницу.

В результате столкновения микроавтобуса Mercedes, совершавшего рейс по маршруту "Днипро - Каменское", и грузовика DAF пострадали 13 человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 

"В результате ДТП пострадало 13 человек (водитель и 12 пассажиров микроавтобуса), которые отправлены на медицинское обследование в городскую больницу", - говорится в сообщении.

Информация о ДТП в Службу спасения "101" поступила в субботу, 31 августа, в 8:26. Сразу к месту происшествия были направлены спасатели девятой государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя микроавтобуса и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

К оказанию помощи были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления.

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Украина, ДТП, Днепропетровская область, ГСЧС.
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