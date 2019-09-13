Мужчина покончил с собой, но перед эти предупредил свою подругу о намерениях

Сегодня в Савранском районе Одесской области застрелился молодой мужчина.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, в полицию обратилась жительница одного из сел, которая сообщила, что ее знакомый позвонил ей по телефону и грозит покончить с собой.
Домой к мужчине была направлена следственно-оперативная группа. В доме полицейские обнаружили 22-летнего хозяина с огнестрельным ранением груди, рядом с ним находилось охотничье ружье.
На место происшествия вызвали "скорую", однако в больнице от полученного ранения потерпевший скончался.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "самоубийство").