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На Львовщине поезд насмерть сбил мужчину

На Львовщине поезд насмерть сбил мужчину
06:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Во Львовской области поезд наехал на мужчину.

Во Львовской области поезд "Одесса-Перемышль" смертельно ранил мужчину, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области.

"Сегодня около 08:20 в Мостиский отдел полиции поступило сообщение о том, что скорый поезд сообщением "Одесса-Перемышль" совершил наезд на человека. От полученных травм мужчина умер на месте", - указано в сообщении полиции.

Инцидент произошел возле станции "Судова Вышня" в Мостиском районе.

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Полиция установила, что погиб 41-летний житель Мостиского района. Проводится расследование.

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Полиция, Поезд, Львовщина.
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