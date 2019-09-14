На Львовщине поезд насмерть сбил мужчину

Новости Украины:Во Львовской области поезд наехал на мужчину.

Во Львовской области поезд "Одесса-Перемышль" смертельно ранил мужчину, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области.

"Сегодня около 08:20 в Мостиский отдел полиции поступило сообщение о том, что скорый поезд сообщением "Одесса-Перемышль" совершил наезд на человека. От полученных травм мужчина умер на месте", - указано в сообщении полиции.

Инцидент произошел возле станции "Судова Вышня" в Мостиском районе.

Полиция установила, что погиб 41-летний житель Мостиского района. Проводится расследование.