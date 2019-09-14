Главой Днепровской ОГА стал Бондаренко (Фото)

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12:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины:Владимир Зеленский представил нового главу Днепропетровской обладминистрации Бондаренко.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу представил жителям города Днепр новоназначенного главу Днепропетровской областной государственной администрации Александра Бондаренко.

Обращаясь к Бондаренко, Зеленский сказал, что дает ему время до нового года , чтобы проявить себя в новой должности и показать результат.

Согласно электронной декларации Бондаренко за 2018 год, он зарегистрирован в Харькове, но живет и владеет бизнесом в Киеве. Член правления общественной организации "Ассоциация выпускников Киево-Могилянской академии". Директор компаний: ООО "Лок Сток" (торговля химической продукцией), ООО "Сталі Бізнес Системи" (консультационные услуги в сфере компьютерных технологий), ООО "Би энд Би Фудз", ООО "Филд Маркетинг".


В декларации указано, что жена Бондаренко Регина имеет гражданство России.

Все главы областных государственных администраций должны до Нового года показать себя на должностях.

"Испытательный срок до Нового года. Смотрим, как справляются", - подчеркнул Президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 сентября, посещает с рабочей поездкой Днепропетровскую область, где должен представить нового главу областной государственной администрации.

Кроме того, президент ознакомится с выполненными работами по реконструкции автодорожного моста №2 (Новый, или Центральный).

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с мэром Днепра Борисом Филатовым, что он уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября 2019 года.

7 сентября, мэр Днепра заявил, что мост, который закрывали на капитальный ремонт, вновь открыт. Движение по мосту открыто в обе стороны. 

 

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ОГА, Днепр, Александр Бондаренко, Владимир Зеленский.
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