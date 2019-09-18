Нападение на замглавы КГГА Слончака: первый комментарий полиции

Новости Украины:Владимир Слончак в результате нападения получил закрытую черепно-мозговую травму и сейчас находится на лечении.

Полиция выясняет обстоятельства нападения в Киеве, при котором заместитель главы КГГА Владимир Слончак получил телесные повреждения, сообщили в пресс-центре полиции.

"В Соломенскую часть полиции поступило сообщение, что неизвестный мужчина на улице избил заместителя КГГА, и нанес ему тяжелые повреждения. На место происшествия были высланы дежурные сотрудники полиции и скорая помощь. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося инцидента",- отметили в сообщении.

В этот момент обсуждается вопрос об открытии уголовного дела и производства досудебного расследования.

Потерпевший уже находится в больнице и ему оказывают необходимую помощь.

Отметим, Кроме должности замглавы КГГА Владимир Слончак возглавляет наблюдательный совет ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой".