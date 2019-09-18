Город Переяслав-Хмельницкий могут переименовать: новое названиеЗа решение прогол

Новости Украины:Переяслав-Хмельницкий предлагают переименовать в Переяслав.

Комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует депутатам переименовать Переяслав-Хмельницкий на Переяслав.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь парламента Ольга Туний.

За решение проголосовали единогласно, отметила она. Таким образом, нардепам предлагают вернуть городу историческое название.

Напомним, специалисты Kyiv Smart City запустили платформу мониторинга качества воздуха в столице, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.