Город Переяслав-Хмельницкий могут переименовать: новое названиеЗа решение прогол

Комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует депутатам переименовать Переяслав-Хмельницкий на Переяслав.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь парламента Ольга Туний.
За решение проголосовали единогласно, отметила она. Таким образом, нардепам предлагают вернуть городу историческое название.
Напомним, специалисты Kyiv Smart City запустили платформу мониторинга качества воздуха в столице, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.