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UNICEF направил гуманитарную помощь для детей Донбасса

UNICEF направил гуманитарную помощь для детей Донбасса
10:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Украинские пограничники подтвердили, что гуманитарная помощь пересекла КПВВ "Новотроицкое".

На временно оккупированную территорию Донбасса доставили гуманитарный груз от Детского фонда ООН UNICEF. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовал грузовик с гуманитарной помощью от Детского фонда ООН UNICEF. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены товары медицинского назначения весом 649,2 кг, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированную территорию Донбасса 2 грузовика гуманитарной помощи. 

ООН выделит $1 млн на помощь жителям "серой зоны" на Донбассе

Кроме этого, Германия в этом году выделит 1 млн евро на реализацию в Украине гуманитарных проектов ООН.

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ООН, Гуманитарная помощь, Донбасс, UNICEF.
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