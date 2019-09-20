UNICEF направил гуманитарную помощь для детей Донбасса

Новости Украины:Украинские пограничники подтвердили, что гуманитарная помощь пересекла КПВВ "Новотроицкое".

На временно оккупированную территорию Донбасса доставили гуманитарный груз от Детского фонда ООН UNICEF. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовал грузовик с гуманитарной помощью от Детского фонда ООН UNICEF. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены товары медицинского назначения весом 649,2 кг, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированную территорию Донбасса 2 грузовика гуманитарной помощи.

Кроме этого, Германия в этом году выделит 1 млн евро на реализацию в Украине гуманитарных проектов ООН.