Скачать
Суббота, 21.09.2019
Гончаренко заявил, что часть делегации Украины таки посетит ПАСЕ
Гончаренко заявил, что часть делегации Украины таки посетит ПАСЕ
Украина не отказывается от евроатлантической интеграции - Загороднюк
Украина не отказывается от евроатлантической интеграции - Загороднюк
Лестер 1:1 Тоттенхэм: текстовая онлайн-трансляция матча (Видео)
Лестер 1:1 Тоттенхэм: текстовая онлайн-трансляция матча (Видео)
Влад Топалов чуть не утопил ребенка в ванной (Фото)
Влад Топалов чуть не утопил ребенка в ванной (Фото)

Спасатели потушили пожар на Херсонском судноремонтном заводе (Фото)

Спасатели потушили пожар на Херсонском судноремонтном заводе (Фото)
15:14 Сегодня Телеграф Фото: dsns.gov.ua

Новости Украины:В Херсоне горело судно, находившееся в ремонте.

Спасатели ликвидировали пожар на судне, которое находится в ремонте на территории Херсонского судоремонтного завода им.Коминтерна, пострадавших нет.

Об этом сообщило Главное управление Госслужбы по ЧС в Херсонской области.

Сообщение о возгорании поступило в субботу в 9.15.

Прибывшие на место спасатели установили, что горит палуба судна, которое на момент пожара находилось на ремонте.

ГСЧС: На Черниговщине ликвидировали более 1600 пожаров в экосистемах

В 10.40 пожар был локализован, а в 12.25 полностью ликвидирован на площади 40 кв.м.

Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших в результате пожара нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Херсонская область, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Конгресс США выразил свою позицию
02 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
05 С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе, смс, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Загороднюк выполнил поручение Зеленского по разработке плана обороны Украины
Загороднюк выполнил поручение Зеленского
Делегация Украины не поедет в ПАСЕ: причины
Делегация Украины не поедет в ПАСЕ: причины
Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: стихи, проза, открытки
Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: стихи, проза, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь